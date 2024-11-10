Karaman'da Bıçaklı Kavga: 18 Yaşındaki Genç Yaralandı

Karaman, Külhan Mahallesi Yeni Minare Caddesi'nde yaşanan bıçaklı kavgada, 18 yaşındaki S.D. yaralandı. Olay, henüz bilinmeyen bir nedenleA.A ile S.D. arasında çıkan tartışma sonucu meydana geldi.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.A, S.D.'yi bıçakla yaraladı ve olay yerinden kaçtı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine, sağlık ve polis ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine intikal etti.

Yaralı S.D., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumu hakkında henüz bir bilgi verilmezken, polis, kaçan şüpheli A.A'yı yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.