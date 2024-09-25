DOLAR
34,15 -0,19%
EURO
38,04 0,36%
ALTIN
2.920,98 -0,14%
BITCOIN
2.161.344,6 1,43%

Karaman'da Bıçaklı Kavga: İki Yaralı

Karaman'da husumet nedeniyle meydana gelen bıçaklı kavgada iki kişi ağır yaralandı, hastaneye kaldırıldılar.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 22:05
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 22:36
Karaman'da Bıçaklı Kavga: İki Yaralı

Karaman'da Bıçaklı Kavga Gerçekleşti

Karaman'ın Hacıcelal Mahallesi'nde meydana gelen bıçaklı kavga, iki kişinin ağır yaralanmasıyla sonuçlandı. 176. Sokak'ta, aralarında daha önce husumet bulunan G.N. (37) ile I.K. (46) arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Tartışma Bıçaklı Sataşmaya Dönüştü

İki taraf, birbirlerine bıçakla saldırdılar. Olayın ardından, çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri derhal olay yerine sevk edildi.

Yaralıların Durumu Ciddi

Yaralılar, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan kontrollerde, her iki yaralının da sağlık durumlarının ağır olduğu bildirildi.

Karaman'da çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi ağır yaralandı.

Karaman'da çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi ağır yaralandı.

Karaman'da çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi ağır yaralandı.

Karaman'da çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi ağır yaralandı.

Karaman'da çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi ağır yaralandı.

Karaman'da çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi ağır yaralandı.

Karaman'da çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi ağır yaralandı.

Karaman'da çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi ağır yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

2025 gelmeden Aile Destek ödemeleri için kötü haber! Son tarih açıklandı

Huawei ve Chery'nin Ortak Elektrikli SUV Modeli Luxeed R7 Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Memur ve Emeklilerle 2025 Ocak'ta 3'lü Zam Müjdesi: Maaşlar, Aile Yardımları ve Toplu Sözleşme İkramiyeleri Nasıl Değişecek?

Ayçiçek Yağında Dev İndirim: Komili Ayçiçek Yağı 5 LT 375 TL’den 239 TL’ye Düştü!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Narin Güran Soruşturmasında Şok Gelişme! Şoke Eden İfade: Pişmanım!
2
Lula'dan Netanyahu'ya Tepki
3
Karaman'da Bıçaklı Kavga: İki Yaralı
4
Emine Erdoğan ve Jill Biden İle Samimi Buluşma
5
Uşak'ta Trafik Kazası: Anne ve Oğlu Hayatını Kaybetti
6
Libyada Merkez Bankası Yönetiminde Yeni Anlaşma Sağlandı
7
Trabzon'da Taşkın ve Heyelanlar Sonrası Zarar Tespit Çalışmaları

Huawei ve Chery'nin Ortak Elektrikli SUV Modeli Luxeed R7 Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

A101 26 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı: Tiny House’dan Elektrikli Bisiklete, Akıllı Telefondan Tuvalet Kağıdına Kadar Birçok Ürün İndirimde

Yenilenen Renault Captur Türkiye Pazarında Yoğun İlgi Görüyor: Fiyat ve Özellikler Dikkat Çekiyor

KPSS 50 Puan Yetiyor! Merkez Bankası Yüksek Maaş leTeknisyen Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Tarihleri Belli Oldu

T.C. kimlik numarası ile başvurunın hesabına anında 20 bin TL!

Ayçiçek Yağında Dev İndirim: Komili Ayçiçek Yağı 5 LT 375 TL’den 239 TL’ye Düştü!

Emekli Maaşı Ödemelerinde Büyük Değişiklik: 81 İlde Yeni Sistem Devreye Girdi

Memur ve Emeklilerle 2025 Ocak'ta 3'lü Zam Müjdesi: Maaşlar, Aile Yardımları ve Toplu Sözleşme İkramiyeleri Nasıl Değişecek?

26 Eylül 2024 Perşembe günlük burç yorumları! Para, aşk, sağlık ve iş falı

İcradan Satılık 2022 Model Mercedes Benz E 200 D! İhale Tarihini Kaçırmayın!

Tiryakiler bu zam karşısında yıkılacak! Yeni zam ile 175 TL olacak

2025 gelmeden Aile Destek ödemeleri için kötü haber! Son tarih açıklandı