Karaman'da Bıçaklı Kavga: İki Yaralı

Karaman'da Bıçaklı Kavga Gerçekleşti

Karaman'ın Hacıcelal Mahallesi'nde meydana gelen bıçaklı kavga, iki kişinin ağır yaralanmasıyla sonuçlandı. 176. Sokak'ta, aralarında daha önce husumet bulunan G.N. (37) ile I.K. (46) arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Tartışma Bıçaklı Sataşmaya Dönüştü

İki taraf, birbirlerine bıçakla saldırdılar. Olayın ardından, çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri derhal olay yerine sevk edildi.

Yaralıların Durumu Ciddi

Yaralılar, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan kontrollerde, her iki yaralının da sağlık durumlarının ağır olduğu bildirildi.

Karaman'da çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi ağır yaralandı.

Karaman'da çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi ağır yaralandı.

Karaman'da çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi ağır yaralandı.

Karaman'da çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi ağır yaralandı.