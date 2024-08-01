Karaman'da Çoban Köpeği Saldırısı: 8 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

Karaman'da Çocuğa Çoban Köpeği Saldırdı

Karaman'da, Mesudiye köyünde meydana gelen olayda, 8 yaşındaki Yiğit A. bisiklet sürerken bir çoban köpeğinin saldırısına uğradı.

Olayın Ayrıntıları

Arkadaşlarıyla birlikte bisiklet süren Yiğit A., başıboş bir çoban köpeği tarafından aniden saldırıya uğradı. Çevrede bulunan vatandaşlar hemen müdahale ederek çocuğu kurtardı.

Hastane Süreci

Yardımcı olan çevre sakinleri tarafından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Yiğit A.'nın sırtında yaralar oluştuğu belirlendi. Ancak, yapılan muayeneler sonucunda çocuğun genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından aileler ve köy sakinleri durumdan endişe duyarak, başıboş köpeklerle ilgili tedbirlerin alınmasını talep etti.