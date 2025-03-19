Karaman'da Eğitime Kar Engeli: 1 Gün Ara Verildi

Karaman'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi, kamu personeli için idari izin de açıklandı.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 23:57
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 23:57
Karaman'da Eğitime Kar Engeli: 1 Gün Ara Verildi

Karaman'da Eğitime Kar Engeli

Karaman'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma, 1 gün süreyle eğitime ara verilmesine yol açtı. Valilikten yapılan resmi açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere dayanarak yarın kentte yoğun kar yağışı ve buzlanma beklendiği belirtildi.

Bu olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın il genelindeki tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime ara verildiği duyuruldu.

Ayrıca, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile çalışanların da idari izinli sayılacağı vurgulandı.

Karaman'da yaşayan vatandaşların güvenliği için dikkatli olmaları ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları önerilmektedir.

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