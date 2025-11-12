Karaman'da Elektrikli Bisiklet Sürücüsü Epilepsi Nöbeti Geçirince Kaza Yaptı

Larende Mahallesi'nde saat 15.00'te gerçekleşti

Kaza, saat 15.00 sıralarında Larende Mahallesi 1204. Sokak üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, H.Ö. (29) kullandığı 70 ACD 694 plakalı elektrikli bisikletle seyir halindeyken epilepsi nöbeti geçirdi. Direksiyon başında fenalaşan sürücünün kontrolünden çıkan elektrikli bisiklet devrildi.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücüye olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

