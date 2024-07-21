Karaman'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

Tesisinin bahçesinde ayrıştırılmayı bekleyen atıkların toplandığı alanda sebebi henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Karaman Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü.
Karaman Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü.
Karaman Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü.
Karaman Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü.