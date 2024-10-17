Karaman'da Huzurevi Sakini Mehmet Ayyıldız'a Altın Madalya ve Berat

Karaman'da Huzurevi Sakini Ödüllendirildi

Karaman'da yaşayan 85 yaşındaki Mehmet Ayyıldız, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) için yaptığı bağışla dikkat çekti. Dursun Fakih Huzurevi'nde ikamet eden Ayyıldız, vakfa nakdi yardımda bulundu.

Ödül Töreni Valilikte Gerçekleşti

Vakıf, Ayyıldız'ın yardımseverliğini takdir ederek kendisine altın madalya ve berat gönderdi. Valilik makamında yapılan ödül töreninde, Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli ve TSKGV Mersin Bölge Temsilcisi emekli Albay Yolaç Erdur, Ayyıldız ile bir araya geldi.

Türk Silahlı Kuvvetlerine Destek Vurgusu

Vali Çiçekli, Türk Silahlı Kuvvetlerinin güçlenmesine katkı sağlayan Ayyıldız'a teşekkür ederek, "Yapılan destekler, vatanseverliğin en güzel örneklerinden biridir" ifadelerini kullandı.