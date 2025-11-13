Karaman'da İtfaiye Çatıya Sıçrayan Yangını Büyümeden Söndürdü

Karaman'da avludaki atıkların tutuştuğu yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle müstakil evin çatısını sarmadan kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 13:40
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 13:40
Karaman'da avluda biriken atık malzemelerin tutuşması sonucu çıkan yangın, kısa sürede müstakil evin ahşap çatısına sıçradı. Mahalle sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri büyümeden söndürdü.

Olay yeri ve müdahale

Yangın, Abbas Mahallesi 336. Sokak'ta bulunan bir müstakil evin avlusunda başladı. Edinilen bilgiye göre, avluda biriktirilen atık malzemeler henüz belirlenemeyen bir sebeple alev aldı. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, hem avludaki yanıcıları hem de çatıya sıçrayan alevleri hızlı bir şekilde kontrol altına aldı.

İtfaiyenin zamanında müdahalesi sayesinde alevler evi sarmadan kısa sürede söndürüldü ve olası bir yangın faciası önlendi. Yangın sonucu atık malzemeler kül oldu.

Soruşturma ve geçmiş olay

Yangının çıkış nedeni hakkında soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili tahkikat sürerken, yetkililer geçmişte geçtiğimiz yılda benzer bir şekilde atık malzemelerin tutuştuğu bilgisini paylaştı.

