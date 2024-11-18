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Karaman'da Kağıt Toplayıcısına Otomobil Çarpması: 1 Ölü

Karaman'da, otomobilin çarptığı kağıt toplayıcısı Cengiz Karadağ hayatını kaybetti. Sürücü tutuklandı.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 12:21
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 12:27
Karaman'da Kağıt Toplayıcısına Otomobil Çarpması: 1 Ölü

Karaman'da Feci Kaza: Kağıt Toplayıcısı Hayatını Kaybetti

Karaman'da meydana gelen üzücü bir trafik kazasında, Cengiz Karadağ (62), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Yenişehir Mahallesi Buğday Pazarı çıkışında gerçekleşti. H.M.Y. (30) yönetimindeki 70 ET 799 plakalı otomobil, 'çekecek' olarak bilinen el arabasıyla yolun karşısına geçmeye çalışan Karadağ'a çarptı.

Ağır yaralanan Kağıt toplayıcısı, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından, olay yerinden kaçan sürücü H.M.Y, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Karaman'da otomobilin çarptığı kağıt toplayıcısı hayatını kaybetti. Kazada Cengiz Karadağ'a ait...

Karaman'da otomobilin çarptığı kağıt toplayıcısı hayatını kaybetti. Kazada Cengiz Karadağ'a ait çekçek aracı parçalandı.

Karaman'da otomobilin çarptığı kağıt toplayıcısı hayatını kaybetti. Kazada Cengiz Karadağ'a ait...

Karaman'da otomobilin çarptığı kağıt toplayıcısı hayatını kaybetti. Kazada Cengiz Karadağ'a ait çekçek aracı parçalandı.

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