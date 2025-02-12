Karaman'da Kar Yağışı Nedeniyle Okullar Tatil

Karaman'da Okullara Kar Tatili

Karaman'da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Valilikten yapılan resmi açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiler doğrultusunda, yarın kentte beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanmaya karşı önlem alındığı ifade edildi.

Resmi ve Özel Okullar Tatil

Açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezindeki ve ilçelerdeki tüm resmi ve özel okullar ile eğitim kurumlarında yarın eğitim faaliyetlerine ara verileceği duyuruldu. Ayrıca, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile kamu görevlileri de idari izinli sayılacak.