Karaman'da Kavşak Çarpışması: 2 Sürücü Yaralandı

Kazanın sabah saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerindeki kavşakta meydana geldiği bildirildi. İki otomobilin çarpışması sonucu her iki sürücü yaralandı.

Kaza Yerinde Yaşananlar

Edinilen bilgiye göre, İ.E.Ö. idaresindeki 70 E 6888 plakalı Volvo ile M.E. yönetimindeki 06 BSM 492 plakalı Chevrolet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri yön levhasına çarparken, diğeri yol kenarındaki elma bahçesine savruldu.

Müdahale ve Tedavi

Kazanın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı; sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.