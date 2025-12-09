DOLAR
42,58 -0,02%
EURO
49,62 -0,05%
ALTIN
5.760,92 -0,37%
BITCOIN
3.840.132,77 0,55%

Karaman'da Kavşak Çarpışması: 2 Sürücü Yaralandı

Karaman'da Bahçelievler Mahallesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu iki sürücü yaralandı; araçlar kaldırıldı, soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 12:00
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 12:00
Karaman'da Kavşak Çarpışması: 2 Sürücü Yaralandı

Karaman'da Kavşak Çarpışması: 2 Sürücü Yaralandı

Kazanın sabah saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerindeki kavşakta meydana geldiği bildirildi. İki otomobilin çarpışması sonucu her iki sürücü yaralandı.

Kaza Yerinde Yaşananlar

Edinilen bilgiye göre, İ.E.Ö. idaresindeki 70 E 6888 plakalı Volvo ile M.E. yönetimindeki 06 BSM 492 plakalı Chevrolet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri yön levhasına çarparken, diğeri yol kenarındaki elma bahçesine savruldu.

Müdahale ve Tedavi

Kazanın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı; sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle hasar gören otomobiller çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı. Olayla ilgili olarak gerekli tahkikat başlatıldı.

KARAMAN’DA ÇARPIŞAN İKİ OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.

KARAMAN’DA ÇARPIŞAN İKİ OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.

KARAMAN’DA ÇARPIŞAN İKİ OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.

İLGİLİ HABERLER

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kültepe'de Sarayın Altında Yeni Saray Keşfi
2
Düzceli Kadın Meclis Üyeleri 'Yerel Yönetimlerde Kadın Zirvesi'ne Katıldı
3
Karabük'te Tartıştığı Babasına Ateş Eden 17 Yaşındaki Çocuk Gözaltında
4
Konya'da 'İpek Yolu' Temalı 17. Altın Dokunuşlar Festivali ve Gazze Hayır Panayırı Açıldı
5
Kütahya OSB'de İtfaiye Birimi Personel Alımında Uygulamalı Etap Tamamlandı
6
İzmir'de metro vagonu raydan çıktı, seferler durdu
7
Çorum'da tanker devrildi: 1 yaralı

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi