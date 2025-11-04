Karaman'da Kaza: Yolun Karşısına Geçen Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti

Karaman-Ereğli karayolunun 5. kilometresinde yolun karşısına geçmeye çalışan Dursun Eroğlu (68), bir otomobilin çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 23:14
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 23:14
Piri Reis Mahallesi, Karaman-Ereğli Karayolu 5. km

Karaman’da akşam saatlerinde meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan Dursun Eroğlu (68)'na, Ahmet A. (27) idaresindeki 54 AGL 623 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere savrulan yaşlı kadın ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Eroğlu, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Eroğlu kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza sonrası otomobil sürücüsü Ahmet A., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olay yeri inceleme ekibi kazanın meydana geldiği bölgede inceleme yaptı.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.

