Karaman'da Motosiklet Kazası: Bir Hayat Kaybı

Karaman'daki Motosiklet Kazası

Karaman ilinde bir motosiklet kazası sonucu bir kişi yaşamını yitirdi. Olay, bölgede büyük üzüntü yarattı.

Motosiklet Devrildi

57 yaşındaki Ahmet Gökbudak, 35 ECU 87 plakalı motosikletiyle Karaman-Ereğli kara yolunun 25. kilometresinde seyir halindeyken kaza geçirdi. Motosikletin devrilmesi sonucu, Gökbudak ağır yaralandı.

Acil Yardım ve Kurtarma Çalışmaları

Olay yerinden gelen ihbar üzerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri hemen bölgeye sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Gökbudak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze İşlemleri

Ahmet Gökbudak'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Kazanın sebebiyle ilgili soruşturma devam ediyor.