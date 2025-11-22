Karaman’da Öğretmenler Günü: Hatıra Ormanına Fidan Dikimi

Karaman'da 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Dereköy'deki Gödet Barajı çevresinde oluşturulan hatıra ormanına fidan dikimi yapıldı; törene Vali Mehmet Fatih Çiçekli ve eğitimciler katıldı.

Yayın Tarihi: 22.11.2025 12:57
Güncelleme Tarihi: 22.11.2025 12:57
Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında "Ağaçlar gölge olur, öğretmenler geleceğe yol olur" mottosuyla merkeze bağlı Dereköy mevkiindeki Gödet Barajı çevresinde yeni bir hatıra ormanı oluşturdu. Bölgeye çeşitli türlerden fidanlar dikildi ve etkinlik, öğretmenler ile öğrenciler için anlamlı bir gün olarak kayda geçti.

Törene katılanlar ve açıklamalar

Düzenlenen fidan dikimi törenine Vali Mehmet Fatih Çiçekli, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, daire amirleri, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Törende konuşan Vali Çiçekli, Karaman’a Türkiye’nin en büyük millet bahçesini kazandırma çalışmaları kapsamında 1 milyon fidan hedefi doğrultusunda yoğun şekilde çalıştıklarını vurguladı.

Çiçekli, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle öğretmen ve öğrencilerle birlikte fidan dikmenin ayrı bir anlam taşıdığını belirterek, tüm öğretmenlerin gününü kutladı ve şehit öğretmenlere Allah’tan rahmet diledi.

Etkinliğin sonu ve hatıra

Konuşmaların ardından Vali Mehmet Fatih Çiçekli ile İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan öncülüğünde öğretmenler ve öğrenciler fidanları toprakla buluşturdu. Öğretmenler Günü’nün kalıcı bir hatırası olarak oluşturulan alana farklı türlerde fidanlar dikildi. Program, günün anısına çekilen fotoğraflarla sona erdi.

