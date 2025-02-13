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Karaman'da Olumsuz Hava Koşullarından Dolayı Eğitime 1 Gün Ara Verildi

Karaman'da kar yağışı sonrası oluşan buzlanma nedeniyle eğitim 14 Şubat'ta duraklatıldı.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 21:44
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 21:44
Karaman'da Olumsuz Hava Koşullarından Dolayı Eğitime 1 Gün Ara Verildi

Karaman'da Eğitime 1 Gün Ara Verildi

Karaman'da etkili olan kar yağışının ardından yolların buzlanması eğitime ara verilmesine neden oldu. Karaman Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, il genelinde süren olumsuz hava koşulları sebebiyle 14 Şubat'ta tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime ara verildi.

Hava Durumu ve Güvenlik Uyarıları

Açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere dayanarak, bölgede önümüzdeki günlerde buzlanma ve don beklenmekte olduğu ifade edildi. Bu durum, trafik ve can güvenliği açısından önem taşıdığı için Valilik, gerekli tedbirleri almakta kararlı olduğunu belirtti.

İdari İzinler Hakkında Bilgi

Ayrıca, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de 14 Şubat'ta idari izinli sayılacağı vurgulandı. Bu uygulama ile birlikte, kamu görevlilerinin güvenliği ön planda tutuldu.

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