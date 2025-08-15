Karaman'da Orman Yangınlarına Havadan ve Karadan Yoğun Müdahale

Karaman'ın Ermenek ve Sarıveliler ilçelerindeki ormanlık alanlarda çıkan yangınlara müdahale çalışmaları sürüyor.

Valilikten yapılan açıklama

Ermenek ilçesine bağlı Ardıçkaya köyü ve Yeşilköy yakınlarındaki ormanlık alan ile Sarıveliler ilçesine bağlı Daran köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Ermenek Orman İşletme Müdürlüğü, Ermenek, Sarıveliler ve Başyayla belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Arazinin dağlık yapısı nedeniyle 2 yangın söndürme helikopteri de bölgeye gönderildi.

Müdahale detayları

Valilik, yangınlara karşı kısa sürede havadan ve karadan yoğun bir müdahale başlatıldığını bildirdi. Açıklamada, çok sayıda ekiple yangına müdahale edildiği belirtilerek şu bilgiler paylaşıldı:

"Mücadele çalışmalarında havadan 3 helikopter, karadan ise orman teşkilatına ait 21 arasöz, 6 su ikmal aracı, 12 ilk müdahale aracı, 10 teknik personel, 127 orman yangın işçisi görev almaktadır. Bunun yanı sıra jandarma ve emniyet güçleri, İl Özel İdare ve belediyelerimize ait iş makineleri, su tankları, itfaiye araçları ile vatandaşlarımıza ait çok sayıda su tankı da çalışmalara katılmaktadır. Yangının enerjisi düşürülmüş olup, tamamen kontrol altına alınması için topyekün mücadele devam etmektedir."

