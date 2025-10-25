Karaman'da Panelvan Devrildi: 7 Kişi Yaralandı

Karaman Cumhuriyet Mahallesi'nde 38 AGV 803 plakalı panelvan trafik levhasına çarpıp devrildi; sürücü ile 6 yolcu olmak üzere 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 25.10.2025 09:35
Güncelleme Tarihi: 25.10.2025 09:35
Olayın Detayları

Karaman'da yaşanan kazada, İ.K. idaresindeki 38 AGV 803 plakalı panelvan, Cumhuriyet Mahallesi Abdulhamid Han Bulvarı üzerinde bir trafik levhasına çarpıp devrildi.

Müdahale ve Yaralılar

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan A.P. (36), E.K. (16), Y.P. (9), N.M. (12), İ.N.K. (2) ve İ.C.K. (6) yaralandı. Toplam 7 yaralı, tedavi edilmek üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma ve güvenlik önlemleri polis ekiplerince sürdürülüyor.

