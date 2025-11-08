Karaman'da Parkta Silahlı Saldırı: 17 Yaşındaki M.B. Yaralandı

Hasan Hüseyin Şahin Parkı'nda akşam saatlerinde gerçekleşen saldırıda genç çocuk yaralandı, zanlılar kısa sürede yakalandı.

Olay, akşam saat 21.45 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 960. Sokak'ta bulunan Hasan Hüseyin Şahin Parkı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, parkta bulunan 17 yaşındaki M.B.'nin yanına motosiklet ile gelen 2 kişi tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Açılan ateş sonucu M.B., ayaklarına isabet eden saçmalarla yere yığıldı ve şüpheliler geldikleri motosikletle olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, yaralı genç için olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ardından M.B., ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yeri inceleme ekibi parkta boş kovan çalışması yaptı. Polis ekiplerinin çalışması sonucu, olayı gerçekleştiren ve kaçan aynı yaşlardaki 2 çocuk şüpheli kısa sürede, olayda kullanılan suç aleti tüfek ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

İddialara göre, çocukların daha önce birbirleriyle kavga ettikleri ve silahla yaralama olayının bu yüzden yaşandığı öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

KARAMAN’DA PARKTA SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN 17 YAŞINDAKİ ÇOCUK YARALANDI.