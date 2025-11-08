Karaman'da Parkta Silahlı Saldırı: 17 Yaşındaki M.B. Yaralandı

Karaman'da Hasan Hüseyin Şahin Parkı'nda 21.45'te motosikletli iki kişinin silahlı saldırısında 17 yaşındaki M.B. ayaklarından yaralandı; şüpheliler tüfekle yakalandı.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 01:15
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 01:15
Karaman'da Parkta Silahlı Saldırı: 17 Yaşındaki M.B. Yaralandı

Karaman'da Parkta Silahlı Saldırı: 17 Yaşındaki M.B. Yaralandı

Hasan Hüseyin Şahin Parkı'nda akşam saatlerinde gerçekleşen saldırıda genç çocuk yaralandı, zanlılar kısa sürede yakalandı.

Olay, akşam saat 21.45 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 960. Sokak'ta bulunan Hasan Hüseyin Şahin Parkı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, parkta bulunan 17 yaşındaki M.B.'nin yanına motosiklet ile gelen 2 kişi tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Açılan ateş sonucu M.B., ayaklarına isabet eden saçmalarla yere yığıldı ve şüpheliler geldikleri motosikletle olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, yaralı genç için olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ardından M.B., ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yeri inceleme ekibi parkta boş kovan çalışması yaptı. Polis ekiplerinin çalışması sonucu, olayı gerçekleştiren ve kaçan aynı yaşlardaki 2 çocuk şüpheli kısa sürede, olayda kullanılan suç aleti tüfek ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

İddialara göre, çocukların daha önce birbirleriyle kavga ettikleri ve silahla yaralama olayının bu yüzden yaşandığı öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

KARAMAN’DA PARKTA SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN 17 YAŞINDAKİ ÇOCUK YARALANDI.

KARAMAN’DA PARKTA SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN 17 YAŞINDAKİ ÇOCUK YARALANDI.

KARAMAN’DA PARKTA SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN 17 YAŞINDAKİ ÇOCUK YARALANDI.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karaman'da Parkta Silahlı Saldırı: 17 Yaşındaki M.B. Yaralandı
2
Adıyaman'da Beş Çocuk Babası Mustafa Çektir Evinde İntihar Etti
3
Konya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
4
nubia Neo 3 5G Turkcell'de — Kasım Kampanyasıyla 5G'ye Hazırlık
5
Kilis'te Jandarmadan Alkol Denetimi
6
DPÜ'de 'Yaşayan İnsan Hazinesi' Hamza Üstünkaya için Anma Töreni

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı