Karaman'da Pikap Baraj Gölüne Düştü: Olayda Bir Kişi Aranıyor

Karaman'ın Ermenek ilçesinde bir pikap baraj gölüne düştü. Olayda 35 yaşındaki Nedim E. için arama çalışmaları başlatıldı.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 21:45
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 21:45
Karaman'da Pikap Baraj Gölüne Düştü: Olayda Bir Kişi Aranıyor

Karaman'da Pikap Baraj Gölüne Düştü

Karaman'ın Ermenek ilçesinde bir pikap baraj gölüne düştü. Olayda 35 yaşındaki Nedim E. aracıyla birlikte gölete düştü.

Pikap Düşerken Ne Oldu?

Pınarönü köyü yakınlarında gerçekleşen olayda, Nedim E. tarafından kullanılan elektriği dağıtım şirketine ait olan pikabın plakası henüz tespit edilemedi. Olayın ardından, hızla bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve Mersin Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı dalgıç polis ekipleri gönderildi.

Arama Çalışmaları Başlatıldı

İhbar üzerine gelen ekipler, Nedim E. ve aracı için arama çalışmaları başlattı. Kısa süre içinde bölgedeki yoğun çabalar, kaybolan kişinin ve aracın bulunmasına yönelik devam ediyor.

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