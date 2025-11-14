Karaman'da pikap ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Karaman'da Hamidiye Mahallesi İbrahim Öktem Bulvarı'ndaki kavşakta pikap ile otomobil çarpıştı; sürücü M.K.D. yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 14:16
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 14:16
Sanayi köprülü kavşakta kaza

Saat 11.40 sıralarında, Hamidiye Mahallesi İbrahim Öktem Bulvarı üzerindeki sanayi köprülü kavşağında trafik kazası meydana geldi.

İ.Ç. yönetimindeki 72 BD 449 plakalı Volkswagen marka pikap kamyonet ile M.K.D. idaresindeki 70 ABJ 698 plakalı Seat marka otomobil kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobilin sürücüsü M.K.D. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, kısa süreli şoka giren kadın sürücüyü sakinleştirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri müdahale etti. Yaralı sürücü daha sonra ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı; sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polisin kaza yerindeki incelemesinin ardından araçlar çekiciyle yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

