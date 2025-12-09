DOLAR
Karaman'da Polis Uygulaması: Ruhsatsız Silahlar ve Bıçaklar Ele Geçirildi — 5 Tutuklama

Yayın Tarihi: 09.12.2025 12:11
Karaman’da polisin kent merkezinde yürüttüğü asayiş uygulamaları aralıksız devam ediyor. Yapılan uygulamalarda uyuşturucu, ruhsatsız silahlar ve bıçaklar ele geçirilirken aranan 5 şahıs tutuklandı.

Uygulama detayları

Edinilen bilgiye göre, Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son 1 haftada gerçekleştirilen uygulamalarda 4 bin 399 kişi sorgulandı. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalanarak tutuklandı.

Trafik denetimleri

Trafik uygulamalarında ise alkollü araç kullanan 8 kişi, ehliyetsiz ve yetersiz ehliyeti olan 39 kişi ile kamunun huzur ve düzenini bozacak şekilde araç kullanan 12 kişi'ye para cezası uygulandı. 69 araç trafikten men edilirken, 7 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Ele geçirilenler

Asayiş ve narkotik uygulamalarında da 2 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet tabanca, 3 adet tabanca ve tüfek fişeği, 18 adet kesici-delici alet, 4 adet sentetik ecza maddesi, 9 gram metamfetamin, 24 gram bonzai, 10 gram esrar ele geçirildi.

Emniyetin açıklaması

Emniyetten yapılan açıklamada, huzur ve güven ortamı için denetim ve uygulamalara kararlı ve kesintisiz şekilde devam edileceği kaydedildi.

