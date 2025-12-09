Karaman'da Polis Uygulaması: Ruhsatsız Silahlar ve Bıçaklar Ele Geçirildi — 5 Tutuklama

Karaman'da polis uygulamasıyla çok sayıda silah, bıçak ve uyuşturucu ele geçirildi

Karaman’da polisin kent merkezinde yürüttüğü asayiş uygulamaları aralıksız devam ediyor. Yapılan uygulamalarda uyuşturucu, ruhsatsız silahlar ve bıçaklar ele geçirilirken aranan 5 şahıs tutuklandı.

Uygulama detayları

Edinilen bilgiye göre, Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son 1 haftada gerçekleştirilen uygulamalarda 4 bin 399 kişi sorgulandı. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalanarak tutuklandı.

Trafik denetimleri

Trafik uygulamalarında ise alkollü araç kullanan 8 kişi, ehliyetsiz ve yetersiz ehliyeti olan 39 kişi ile kamunun huzur ve düzenini bozacak şekilde araç kullanan 12 kişi'ye para cezası uygulandı. 69 araç trafikten men edilirken, 7 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Ele geçirilenler

Asayiş ve narkotik uygulamalarında da 2 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet tabanca, 3 adet tabanca ve tüfek fişeği, 18 adet kesici-delici alet, 4 adet sentetik ecza maddesi, 9 gram metamfetamin, 24 gram bonzai, 10 gram esrar ele geçirildi.

Emniyetin açıklaması

Emniyetten yapılan açıklamada, huzur ve güven ortamı için denetim ve uygulamalara kararlı ve kesintisiz şekilde devam edileceği kaydedildi.

