Karaman'da Şebeke Suyu İçilebilir: İl Sağlık Müdürlüğü Açıklama Yaptı

Karaman İl Sağlık Müdürlüğü'nden Şebeke Suyu Açıklaması

Karaman İl Sağlık Müdürlüğü, kentteki şebeke suyunun içilebilir olduğunu duyurdu. 12 Mart'ta yapılan incelemelerde, şebeke suyunda petrol hidrokarbonları tespit edilmesinin ardından, kamuoyunun önemli bir endişesi ortadan kalkmış durumda.

Detaylı Analiz Süreçleri

Açıklamada, daha önce Karaman Belediyesine konuyla ilgili derhal tedbir alması gerektiği bildirilmişti. Bu bağlamda, İbrala Barajı'ndan şehre akış durdurulmuştu. Ancak, yapılan sürekli analizler sonucunda, şebeke suyunun petrol hidrokarbonları açısından temizlendiği bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü, her gün yapılan su analizlerinin Karaman L2 Tip Halk Sağlığı Laboratuvarı ve Ankara Ulusal Halk Sağlığı Referans Laboratuvarı’nda sürdüğünü açıkladı. 16 Mart itibarıyla, halk sağlığı açısından şebeke suyunun herhangi bir risk taşımadığı tespit edildi. Bu nedenle, vatandaşlarımızın şebeke suyunu içme suyu olarak güvenle kullanmalarında sakınca bulunmamaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.