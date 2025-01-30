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Karaman'da Silahlı Kavga: 1 Ağır Yaralı

Karaman'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi av tüfeğiyle ağır yaralandı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 23:33
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 23:33
Karaman'da Silahlı Kavga: 1 Ağır Yaralı

Karaman'da Silahlı Kavga: 1 Ağır Yaralı

Karaman'ın Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen silahlı kavga, bir kişinin ağır yaralanmasına neden oldu. Olay, 674. Sokak'taki 2 katlı müstakil evin bahçesinde yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, S.Y. (27) ile Kazımkarabekir İlçe Devlet Hastanesi Müdürü Ş.D. arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonucunda S.Y, av tüfeği ile Ş.D'yi bacağından vurdu.

Olayın ardından hemen sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralı durumdaki Ş.D, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ve burada gerekli müdahalelerin ardından Konya'daki bir hastaneye sevk edildi.

Bölgedeki güvenlik kuvvetleri, S.Y. ile eşi H.Y.'yi gözaltına alarak emniyete götürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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