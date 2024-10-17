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Karaman'da Silahlı Kavga Davasına Devam Edildi

Karaman'daki silahlı kavga davasında, 22 sanığın yargı süreci Kayseri'de sürdü.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 14:28
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 14:28
Karaman'da Silahlı Kavga Davasına Devam Edildi

Karaman'daki Silahlı Kavga Davası Kayseri'de Görüldü

Karaman'da meydana gelen silahlı kavga olayıyla ilgili olarak 22 sanığın yargılandığı dava, güvenlik gerekçesiyle Kayseri'de devam etti. İlgili duruşma, Kayseri 7. Ağır Ceza Mahkemesinde gerçekleştirildi ve bazı sanıkların avukatları da duruşmaya katıldı.

Sanığın Savunması ve Olayın Detayları

Tutuklu sanık E.K., cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya bağlanarak, olayla ilgili olarak hiçbir suçlamayı kabul etmedi. Olay günü dükkânına gittiğini belirten sanık, silah sesini duyduktan sonra aracıyla durup dışarı çıktığını belirtti. E.K. şunları ifade etti:

"Silah sesini duyup durdum, maktul R.E.'yi tanımıyorum. R.E. abimi vurdu, ben de kendimi korumak amacıyla ateş ettim. Öldürme kastım yoktu."

Duruşmanın Devamı ve Kararlar

Duruşmaya katılmayan 18 tutuksuz sanık da bulunurken, diğer sanıklar suçlamaları reddetti ve beraatlerini talep etti. Mahkeme, E.K.'nin tutukluluğunun devamına karar verirken, sanıkların yargılandığı başka bir dosya ile davanın birleştirilmesine hükmetti. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.

Olayın Geçmişi

Olay, 14 Haziran 2022'de Karaman-Konya kara yolundaki Galericiler Sitesi'nde gerçekleşti. Silahlı kavgada R.E. ve Ö.K. yaralanmış, hastaneye kaldırılan R.E. kurtarılamamıştı. Karaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri, E.K.'yı İzmir'de düzenlenen bir operasyona ulaştıktan sonra 73 gün sonra yakalamıştı.

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