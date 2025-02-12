Karaman'da Silahlı Kavga Güvenlik Kamerasında

Karaman'da Sokak Ortasında Silahlı Kavga

Karaman'da, Çeltek Mahallesi Gufrani Caddesi'nde iki araçta bulunan kişiler arasında yaşanan silahlı kavga, bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Olayda, A.B.C. idaresindeki otomobile, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen kişilerin olduğu başka bir araçtan pompalı tüfekle ateş açıldı.

A.B.C. İhtiyaç Duyduğu Silva ile Karşılık Verdi

A.B.C, aracının içinden silahla karşılık vererek bölgeden uzaklaştı. Olay sırasında vücuduna saçma isabet eden A.B.C, otomobiliyle Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek tedavi altına alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Polis Ekipleri Müdahalede Bulundu

Olayın ardından, polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Kısa süreli çatışmanın yaşandığı anlar güvenlik kameralarına kaydedildi.

Karaman'da iki araçta bulunan kişiler arasında silahlı kavga yaşandı.

Karaman'da iki araçta bulunan kişiler arasında silahlı kavga yaşandı.