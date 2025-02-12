DOLAR
36,11 -0,19%
EURO
37,44 -0,11%
ALTIN
3.359,28 -0,14%
BITCOIN
3.443.478,14 -0,26%

Karaman'da Silahlı Kavga Güvenlik Kamerasında

Karaman'da iki grup arasında yaşanan silahlı kavga, güvenlik kameralarına yansıdı. Olay sonrası bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 18:45
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 18:50
Karaman'da Silahlı Kavga Güvenlik Kamerasında

Karaman'da Sokak Ortasında Silahlı Kavga

Karaman'da, Çeltek Mahallesi Gufrani Caddesi'nde iki araçta bulunan kişiler arasında yaşanan silahlı kavga, bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Olayda, A.B.C. idaresindeki otomobile, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen kişilerin olduğu başka bir araçtan pompalı tüfekle ateş açıldı.

A.B.C. İhtiyaç Duyduğu Silva ile Karşılık Verdi

A.B.C, aracının içinden silahla karşılık vererek bölgeden uzaklaştı. Olay sırasında vücuduna saçma isabet eden A.B.C, otomobiliyle Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek tedavi altına alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Polis Ekipleri Müdahalede Bulundu

Olayın ardından, polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Kısa süreli çatışmanın yaşandığı anlar güvenlik kameralarına kaydedildi.

Karaman'da iki araçta bulunan kişiler arasında silahlı kavga yaşandı.

Karaman'da iki araçta bulunan kişiler arasında silahlı kavga yaşandı.

Karaman'da iki araçta bulunan kişiler arasında silahlı kavga yaşandı.

Karaman'da iki araçta bulunan kişiler arasında silahlı kavga yaşandı.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye'de Promosyonda Tarihi Karar: Bursa'da 29 Milyon TL Dağıtıyor

Merkez Bankası Faiz İndirimleriyle Kredilerde Yeni Dönem Başladı

Ankara'da Toplu Ulaşıma Yüzde 23.8 Zam Bekleniyor

PTT Kapınıza Parayı Getiriyor: 2025'te Elektrik Faturalarınıza Devlet Desteği!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli'de Baba-Kız Bıçaklı Kavga Davasında Müthiş Gelişme
2
Bolu'da Yoğun Kar Yağışı Etkili Oluyor
3
Brezilya, ABD'nin Gümrük Vergilerine Karşılık Vermeyi Planlıyor
4
Ferdi Tayfur İçin Adana'da Mevlit Töreni Düzenlendi
5
Bakan Göktaş'tan Yaşlılara Özel Huzurevi Açılışı ve Destek Müjdesi
6
Balıkesir'de Sahte Polis Çetesi Tutuklandı: 57 Bin Lira Gasbedildi
7
Başakşehir'de Caminin İçinde Makasla Yaralama Anı Güvenlik Kamerasında

Kuantum bilgisayarında teleportasyon başarıyla gerçekleşti! Teleportasyon nedir ve gelişim süreci nasıl?

Denizli'de Ramazan İçin Kent Market Açılıyor!

Ankara'da Toplu Ulaşıma Yüzde 23.8 Zam Bekleniyor

SGK'dan Müjdeli Haber: Milyonlarca Kişiye Toplu Para İadesi

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!

Türkiye'de Promosyonda Tarihi Karar: Bursa'da 29 Milyon TL Dağıtıyor

Emeklilere Müjde! 2025'te Bayram İkramiyesi 4.500 TL-5.000 TL Olacak

Emeklilerin Maaşları Tehlike Altında! 1 Ekim 2008 Dikkat!

Merkez Bankası Faiz İndirimleriyle Kredilerde Yeni Dönem Başladı

PTT Kapınıza Parayı Getiriyor: 2025'te Elektrik Faturalarınıza Devlet Desteği!

2025'te Ramazan Pidesi ve Ekmeğine Zam Geldi!

İBB 1.532 Personel Alımı İlanı: Başvurular Başlıyor