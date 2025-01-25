Karaman'da Silahlı Saldırı: Genç Hayatını Kaybetti

Karaman'da silahlı bir saldırı meydana geldi. Hacıcelal Mahallesi 673. Sokak'ta, 22 yaşındaki Ali Kepir kimliği belirsiz bir saldırgan tarafından vuruldu. Olay yerinde ağır yaralanan Kepir, çevredekilerin ihbarı üzerine hızla bölgeye ulaşan sağlık ve polis ekiplerince Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, tüm müdahalelere rağmen genç adam kurtarılamadı.

Olayın ardından harekete geçen polis, kaçan saldırganın kimliğini belirleyerek İ.C. (20) olduğunu tespit etti. Şüpheli, merkeze bağlı Morcalı köyünde gerçekleştirilen bir operasyonla yakalanarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Karaman'da, silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi. Polis ekipleri, olay yerinde incelemede bulundu.

Karaman'da, silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi. Polis ekipleri, olay yerinde incelemede bulundu.