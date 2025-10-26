Karaman'da Son Elma Hasadı: 12 Milyon Ağaçta "Amasya" ve "Golden"

Karaman'da 12 milyondan fazla ağacın bulunduğu bahçelerde sezonun son elma hasadı, işçilerin özenli çalışmalarıyla sürüyor.

Yayın Tarihi: 26.10.2025 10:41
Güncelleme Tarihi: 26.10.2025 10:41
İşçiler sezonun son elmalarını özenle topluyor

Karaman bahçelerinde sezonun son elma hasadı hummalı bir tempoda sürüyor. Kentteki 12 milyondan fazla ağaçta "Amasya", "golden", "starking", "crisp pink", "fuji" ve "gala" gibi piyasada aranan türler üretiliyor.

Modern soğuk hava ve paketleme tesisleri ile avantajlı konumu sayesinde elma üretiminde söz sahibi olan kentte, işçiler sezonun son elmalarını hasat ediyor.

İlyas Boyacı, AA muhabirine şöyle konuştu:

"Gençleri merdivenlere çıkarıyoruz, erkek olsun kadın olsun. Biraz daha yaşlı olanlar aşağıda topluyor. Herkesin kendine göre bir işi oluyor. Saat sabah 07.00'de başlıyoruz, akşam 17.00'de bırakıyoruz. Burada kaliteye dikkat ediyoruz. Mümkün olduğunca birinci sınıf toplamaya çalışıyoruz. Yeşiline, kuş yemesine, kurduna bakıp ufak tefek olanlara dikkat ettiğin zaman bir zorluğu yok."

Osman Marangoz ise işin hassasiyet gerektirdiğini vurguladı ve sezonun son günlerinde "fuji" türü elmaları topladıklarını aktardı:

"Hasadın sonuna geldik, 3-4 günlük işimiz kaldı. Karaman'da genel olarak en çok starking ve golden öne çıkıyor. Fuji ve benzeri ürünler biraz daha az oluyor. En zor toplanan elma çeşidimiz golden, çok hassas. Daldan sökerken bile dikkatlice yolman gerekiyor. Parmak izi çok çabuk geçiyor. Elle hafif bastığın yerde iz kalıyor ve o çürüme çok çabuk başlıyor."

Gamze Aktuğ bahçede erkeklerin genellikle fiziksel güç gerektiren işleri yaptığını, kadınların ise daha dikkatli oldukları için elma seçmede öne çıktığını söyledi.

Fadime Turan ise hasat döneminde çalışarak ev ekonomisine katkı sağladığını belirtti:

"Alıştığınızda bir zorluğu yok. Bu işi seviyoruz. Kazancımız çocuklarımıza katkı oluyor, onlara veriyoruz."

Karaman'da işçilerin, sezonun son elmalarını hasat etmek için bahçelerdeki hummalı çalışması sürüyor.

