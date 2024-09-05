Karaman'da Ticari Araç Devrildi, 5 Yaralı

Karaman'da Trafik Kazası
Karaman-Mersin kara yolunun 12. kilometresinde, 06 AFM 076 plakalı hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Kaza Detayları
Sürücü Saffet B.’nin kontrolündeki araç, yol kenarındaki ağaçlara çarparak devrildi. Kaza nedeniyle ihbar yapılmasının ardından olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı
Kazada yaralanan araç sürücüsü Saffet B. ile beraberindekiler Eren Y., Elif Y., Hatice B. ve Hanife B., Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Karaman'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.