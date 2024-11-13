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Karaman'da Türkiye Afet Müdahale Planı Kapsamında Tatbikat Gerçekleştirildi

Karaman'da düzenlenen tatbikatta çeşitli acil durum senaryoları başarıyla uygulandı.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 18:16
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 18:22
Karaman'da Türkiye Afet Müdahale Planı Kapsamında Tatbikat Gerçekleştirildi

Karaman'da TAMP Kapsamında Gösterimli Tatbikat

Karaman'da, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde paydaş kurumların katılımıyla yerel saha tatbikatı düzenlendi.

Merkeze bağlı Dereköy'de gerçekleştirilen tatbikatta, enkaz altında arama-kurtarma, afet anında yangın ve kimyasal, biyolojik, radyolojik nükleer tehditler durumlarındaki müdahaleler canlandırıldı.

Tatbikatın İçeriği

Tatbikatın ilk bölümünde, göçük altında kalan yaralılar, AFAD ve UMKE ekiplerinin yoğun çalışmalarıyla kurtarılarak, UMKE çadırına taşındı.

İkinci aşamada, AFAD KBRN (Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer) ekipleri, bir binada meydana gelen amonyak gazı sızıntısına müdahale etti. Gazdan etkilenen bir kişi, dekontaminasyon sürecinin ardından sağlık ekiplerine teslim edildi.

Tatbikatın son kısmında, itfaiye ekipleri, afet bölgesinde oluşan yangına müdahale ederek kriz anında hızlı ve etkin bir yönetim sergilendi.

Tatbikata toplam 217 personel ve 56 araç katılım sağladı, tatbikat başarıyla tamamlandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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