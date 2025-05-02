Karaman'da Uyuşturucu Operasyonunda 1 Şahıs Tutuklandı

Karaman'da Uyuşturucu Operasyonu

Karaman'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı. Operasyon, Çeltek Mahallesi'ndeki bir binanın çatı katında Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine düzenlendi.

Ele Geçirilen Uyuşturucular

Yapılan arama sonucunda, toplamda 16 kilo 500 gram esrar, 160 gram kenevir tohumu ve uyuşturucu imal ve ticaretinde kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Operasyonda M.Y. ve K.G. adlı şahıslar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından K.G. serbest bırakılırken, M.Y. adliyeye sevk edildi.

M.Y., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Karaman'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çeltek Mahallesi'ndeki binanın çatı katında Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Düzenlenen operasyonda adreste yapılan aramada, 16 kilo 500 gram esrar, 160 gram kenevir tohumu, uyuşturucu imali ve ticaretinde kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Karaman'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çeltek Mahallesi'ndeki binanın çatı katında Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Düzenlenen operasyonda adreste yapılan aramada, 16 kilo 500 gram esrar, 160 gram kenevir tohumu, uyuşturucu imali ve ticaretinde kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.