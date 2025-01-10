Karaman'da Zincirleme Trafik Kazasında 7 Yaralı

Karaman'da Zincirleme Trafik Kazası: 7 Yaralı

Karaman'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Olay, Karaman-Konya kara yolunun 7. kilometresinde yoğun sis ve buzlanma nedeniyle meydana geldi.

Kaza Detayları

Kaza, 13 aracın karıştığı bu zincirleme olayda 3 tır, 3 tanker, 6 otomobil ve bir midibüs yer aldı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, AFAD ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ve Hastane Süreci

Kazada yaralanan 7 kişi, ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu hakkında henüz detaylı bir açıklama yapılmadı.

Çalışmalar Devam Ediyor

Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması için yürütülen çalışmalar sürmektedir. Yoğun sis ve buzlanma nedeniyle yeni kazaların önlenmesi amacıyla sürücülerin dikkatli olmaları önemle hatırlatılmaktadır.

Karaman'da 13 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Karaman'da 13 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.