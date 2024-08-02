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Karaman'daki Kazanın Güvenlik Kamerasındaki Görüntüleri Ortaya Çıktı

Karaman'da iki aracın çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza anına ait görüntüler yayınlandı.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 17:11
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 17:11
Karaman'daki Kazanın Güvenlik Kamerasındaki Görüntüleri Ortaya Çıktı

Karaman'da Gerçekleşen Feci Kaza

Karaman'da dün akşam saatlerinde meydana gelen iki aracın çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, beş kişi ise yaralandı. Kazanın detayları, güvenlik kamerası görüntüleri aracılığıyla gün yüzüne çıktı.

Olayın Meydana Geldiği Nokta

Olay, Ereğli Caddesi 1129. Sokak girişindeki kavşakta gerçekleşti. H.R.A. yönetimindeki 70 ABV 202 plakalı otomobil ile Ş.T. idaresindeki 70 ABY 788 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonucunda ağır yaralanan Nigar T. ise hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.

Diğer Yaralılar ve Kazanın Görüntüleri

Kaza esnasında sürücülerle birlikte araç içerisindeki A.K., A.A. ve Y.A. hafif yaralanarak tedavi altına alındı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, H.R.A.'nın aracının kavşağa girmek için yan yoldan çıkan Ş.T.'nin aracına çarptığı anlar yer aldı.

Kaza, Karaman'da yaşayanlar arasında büyük üzüntü yaratırken, olayla ilgili incelemelerin sürdüğü bildirildi.

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