Karaman'daki Silahlı Kavga Davası Kayseri'de Devam Ediyor

Karaman'da bir kişinin öldürüldüğü silahlı kavgada yargılanan 22 sanığın duruşması Kayseri'de gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 12:05
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 12:05
Karaman'daki Silahlı Kavga Davası Kayseri'de Devam Ediyor

Karaman'da Silahlı Kavga Davası Devam Ediyor

Karaman'daki silahlı kavgada bir kişiyi öldürüp kaçtıktan 73 gün sonra yakalanan sanığın da aralarında bulunduğu 22 sanığın yargılanmasına Kayseri'de devam edildi.

Duruşma Detayları

Güvenlik gerekçesiyle Kayseri 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, bazı sanıkların avukatları salonda hazır bulundu. Tutuklu sanık E.K. ve başka suçtan tutuklu İ.Ü. duruşmaya cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanırken, başka suçtan tutukluların da aralarında bulunduğu 20 sanık duruşmaya gelmedi.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, tüm sanıkların hazırlanan iddianamede istenilen suçlardan cezalandırılmalarını ve tutuksuz sanıkların tutuklanmasını talep etti.

Sanıkların Savunmaları

Sanık E.K., maktul R.E.’yi tanımadığını ve bu kişinin silahla ağabeyini vurduğunu ileri sürerek, "Ailemi korumak için silahla yere doğru sıktım. Olay nedeniyle pişmanım. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum." şeklinde savunma yaptı. Diğer sanık İ.Ü. ise önceki ifadesini tekrar ederek beraatini istedi.

Sanık avukatlarının esasa ilişkin savunmalarını hazırlamak üzere süre talebini kabul eden mahkeme heyeti, savcının tutuksuz sanıkların tutuklanmasına yönelik talebinin gelecek celse açıklanacak kararla birlikte değerlendirileceğine hükmetti.

Mahkeme heyeti, sanık E.K.'nin tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olayın Gelişimi

Karaman-Konya kara yolundaki Galericiler Sitesi'nde 14 Haziran 2022 tarihinde çıkan kavgada, R.E. ve Ö.K. silahla yaralanmış, hastaneye kaldırılan yaralılardan R.E. hayatını kaybetmişti.

Karaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğince oluşturulan özel ekip, R.E.'yi öldürdüğü iddia edilen E.K.'nin yakalanması için günlerce iz sürmüş ve İzmir'de olduğu belirlenen E.K., İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla olaydan 73 gün sonra yakalanmıştı.

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "suç örgütü kurma", "suç örgütüne üye olma" ve "kasten öldürme" suçlarından yargılanan 5'i tutuklu 22 sanığın dava dosyası güvenlik gerekçesiyle Kayseri'ye gönderilmiş, Kayseri'deki ilk duruşmada tutuklu sanıklardan 4'ü tahliye edilmişti.

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