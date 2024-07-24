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Karaman İçin Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı Yapıldı

Karaman çevresinde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Ani sel, su baskını gibi olumsuzluklara dikkat!

Yayın Tarihi: 24.07.2024 20:18
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 20:18
Karaman İçin Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı Yapıldı

Karaman'da Sağanak Yağış Tehlikesi

Karaman ilinde meteorolojik gelişmeler nedeniyle gök gürültülü sağanak yağışlara karşı uyarılar yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, bölgedeki hava durumu önümüzdeki iki saat içinde yerel olarak kuvvetli sağanak yağış bekliyor.

Olası Tehlikeler

Bu tür hava koşullarında ani sel baskınları, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı ve şiddetli rüzgar gibi kötü hava olayları meydana gelebilir. Bu nedenle, özellikle dış ortamda bulunan vatandaşların dikkatli olması ve gerekli önlemleri alması önemli.

Ayrıca, gök gürültülü sağanaklar sırasında taşımalı işlerin planlaması ve ani hava koşullarına uygun şekilde hazırlıklı olunması önerilmektedir.

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