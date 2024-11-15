Karanfil Devrimi'nin Öncüsü Celeste Caeiro 92 Yaşında Hayata Veda Etti

Celeste Caeiro'nun Vefatı

Portekiz'in tarihindeki önemli anlardan biri olan Karanfil Devrimi'ne adını veren Celeste Caeiro, 92 yaşında hayata gözlerini yumdu. Caeiro'nun ölümü, torunu Carolina Caeiro Fontela tarafından sosyal medyada duyuruldu. Fontela, "Sonsuza dek büyükannem Celeste. Bana göz kulak ol" şeklindeki paylaşımıyla bu haberin duyurusunu yaptı.

Devletin Doğasını Değiştiren Olaylar

Portekiz Komünist Partisi ve Portekiz Haber Ajansı (LUSA) da Caeiro'nun vefatını doğruladı. LUSA, "Karanfili 25 Nisan 1974'ün simgesi haline getiren kadın Celeste Caeiro hayatını kaybetti" ifadesiyle bu önemli gelişmeyi duyurdu. Celeste Caeiro, Leiria kentindeki bir hastanede hayata veda etti.

Karanfil Devrimi'nin İchleri

1974 yılı, Portekiz tarihi açısından bir dönüm noktasıydı. Yarım asır süren Antonio de Oliveira Salazar diktatörlüğü, 25 Nisan 1974 tarihinde Silahlı Kuvvetler tarafından başlatılan ve şiddet içermeyen bir darbe ile sona erdi. İşte bu devrimde, Caeiro'nun simgesi haline gelen karanfil çiçeği, sokaklarda yankı buldu.

Bir Anlık Cesaret

Caeiro, o gün Lizbon’da çalıştığı barda, patronunun isteği üzerine, darbe nedeniyle kapalı kalan mekanda bulunan çiçekleri bozulmadan kurtarmak için almıştı. Fakat sokaktaki olayları görmek adına evine dönmek yerine tankların bulunduğu meydana gitmeyi tercih etti. Burada, askerlerle konuşan Caeiro, bir askerin tüfeğinin namlusuna karanfil koyarak devrimin simgesini oluşturdu. Bu cesaret, diğer vatandaşları da etkileyerek halk hareketine dönüştü.

Karanfil Devrimi, işçilerin ve halkın kitlesel katılımıyla askeri bir darbeden demokrasiye geçişin önünü açtı ve Portekiz'in siyasi hayatında yeni bir sayfa açtı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.