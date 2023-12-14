Karanlık gökyüzü aydınlanacak: Yılın en iyisi Geminid meteor yağmuru bugün zirveye ulaşacak

Yılın en iyisi olarak adlandırılan Geminid meteor yağmuru, bugün zirve noktasına çıkacak. NASA tarafından yapılan açıklamaya göre bugün en üst noktada olması beklenen meteor yağmuru tek bir bölgeden gerçekleşmeyeceği için dünyanın her yerinden izlenebilecek.

Bugün zirveye ulaşması beklenen meteor yağmuru en yoğun olduğu saatlerde, saatte 60 ila 120 meteorun görüneceği belirtildi.

Uzmanlar gökyüzünün açık olduğu ve ışık yoğunluğunun olmadığı yerlerde meteor yağmurunun net olarak görüleceğinin bilgisini veriyor.

Greenwich Gözlemevi, oluşacak meteor yağmurunun Geminid'in renkleri sayesinde net olarak ayırt edilebileceğine vurgu yaparak; beyaz, sarı, kırmız ya da mavi renklerinde görünümler oluşabileceğini ifade etti.

Yapılan açıklamalara göre Geminid, 3200 Phaethon adındaki sönük kuyruklu yıldızın güneş yörüngesindeki turunda arkasında bıraktığı kaya parçalarının sonucu olarak oluşuyor.