Karanlık Kanyon'da Nefes Kesen Base Jump: Cengiz Koçak 550 Metrede

Karanlık Kanyon'da nefes kesen base jump gösterisi

Erzincan'ın Kemaliye ilçesindeki Karanlık Kanyon, adrenalin tutkunlarına bir kez daha unutulmaz anlar sundu. Dünyanın en yüksek kanyonları arasında yer alan bölge, bu kez bir base jump etkinliğine sahne oldu.

Atlayışta cesaret ve profesyonellik buluştu

Etkinlikte wingsuit ve base jump sporcusu Cengiz Koçak, izleyicileri mest eden bir performans sergiledi. Haber metnine göre yaklaşık 550 metre yükseklikte gerçekleştirilen atlayışta Koçak, kanyon üzerine çekilen halattan faydalanarak kendini boşluğa bıraktı.

Koçak, yaklaşık 500 metre yükseklikten süzülmeye başlayarak rüzgârı kanatlarında hissetti ve kanyon içindeki iniş noktasına sorunsuz bir şekilde indi. İzleyenler, sporcunun cesareti ve profesyonelliği karşısında büyük beğeni gösterdi.

Karanlık Kanyon'daki bu tür gösteriler, doğal parkurun sunduğu görsel şov ve ekstrem spor tutkunlarının ilgisiyle dikkat çekmeye devam ediyor.

