Karapınar'da Motosiklet Kazası: 18 Yaşındaki Rahmi Zararsız Hayatını Kaybetti

Karapınar'da 18 Ekim'de meydana gelen kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü 18 yaşındaki Rahmi Zararsız, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 03.11.2025 22:28
Güncelleme Tarihi: 03.11.2025 23:29
Kaza ve müdahale detayları

Konya’nın Karapınar ilçesinde 18 Ekim tarihinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, Karapınar Hacı İsa Mahallesi 130309. Sokak ile Ahmet Hamdi Mutlu Caddesi kesişiminde gerçekleşti. 130309. Sokak yönünden gelen 18 yaşındaki Rahmi Zararsız yönetimindeki 42 AZS 588 plakalı motosiklet ile Ahmet Hamdi Mutlu Caddesi’nde seyir halinde olan M.T.Y. idaresindeki 06 DSM 575 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Rahmi Zararsız, araç sürücüsü M.T.Y. ile kaldırımda bulunan M.Ç., S.C. ve Y.S. yaralandı. Ağır yaralanan Rahmi Zararsız, Karapınar Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Konya’daki hastanede bugün hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

