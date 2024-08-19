Karapınar'da Yeni Bir Obruk Meydana Geldi

Karapınar'daki Obruk Alarm Verdi

Konya'nın Karapınar ilçesine bağlı Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde bulunan Sırnık Yaylası Avşar mevkisinde, ekime hazır bir tarlada oluşan obruk, bölge sakinlerinde tedirginliğe yol açtı.

Olayın Ayrıntıları

Yerli bir tarlada, derinliği 2 metre ve çapı 20 metre olarak ölçülen obruk, tarla içerisindeki sulama kuyusu ile aynı alanda meydana geldi. Olay sonrası, tarladan yükselen çökme toprak örtüsünün bölgeyi tehdit eder hale gelmesi, vatandaşların dikkatini çekti.

Zabıta Müdahalesi

Durumu fark eden yerel halk, Karapınar Zabıta Müdürlüğü'ne bilgi verdi. Zabıta ekipleri, olay yerine kısa sürede ulaşarak, Ş.T.'ye ait olduğu belirtilen tarladaki obruğun çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

Bu olay, bölgedeki tarım faaliyetlerini ve yerleşim alanlarını etkileyebileceğinden dolayı yetkililerin dikkatini çekti. Obrukların oluşumunun sebepleri ve alınacak önlemler üzerine çalışmalar devam ediyor.

Konya'nın Karapınar ilçesinde ekime hazır olan tarlada oluşan obruk tedirginliğe yol açtı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde ekime hazır olan tarlada oluşan obruk tedirginliğe yol açtı.