Karasu D-650'de Kamyonet Kasasında Üşüyen Çocuğun Yürek Sızlatan Yolculuğu

Olay ve Tepkiler

Sakarya’nın Karasu ilçesi D-650 kara yolunda, 54 HZ 155 plakalı kamyonetin kasasında soğuk havada seyahat eden ve üşümemek için kasanın köşesine sığınan çocuğun yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntüleri çeken kişi, olayın yaşandığı noktanın Adapazarı-Karasu kara yolu olduğunu belirterek tepkisini dile getirdi.

"Ufacık kız çocuğunun arabanın arkasına koymuşlar, kendileri önde gidiyor ve hepsi telefonla oynuyor. Nasıl bir saygısızlıktır bu? Daha 10 yaşında değildir o çocuk, tek başına pusmuş arka kapağın dibine böyle bir şey olabilir mi? Önce kocaman erkek çocuk var onu almamışlar da ufacık kız çocuğunu koymuşlar. İnanılır gibi değil, arabanın içine ufacık çocuğu sığdıramamışlar, yazık günah"

Görüntüler tepki çekti.

