DOLAR
42,59 -0,04%
EURO
49,59 0,01%
ALTIN
5.752,81 -0,23%
BITCOIN
3.854.134,89 0,22%

Karasu D-650'de Kamyonet Kasasında Üşüyen Çocuğun Yürek Sızlatan Yolculuğu

Sakarya Karasu D-650'de 54 HZ 155 plakalı kamyonetin kasasında soğukta seyahat eden çocuğun görüntüleri cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 16:26
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 16:26
Karasu D-650'de Kamyonet Kasasında Üşüyen Çocuğun Yürek Sızlatan Yolculuğu

Karasu D-650'de Kamyonet Kasasında Üşüyen Çocuğun Yürek Sızlatan Yolculuğu

Olay ve Tepkiler

Sakarya’nın Karasu ilçesi D-650 kara yolunda, 54 HZ 155 plakalı kamyonetin kasasında soğuk havada seyahat eden ve üşümemek için kasanın köşesine sığınan çocuğun yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntüleri çeken kişi, olayın yaşandığı noktanın Adapazarı-Karasu kara yolu olduğunu belirterek tepkisini dile getirdi.

"Ufacık kız çocuğunun arabanın arkasına koymuşlar, kendileri önde gidiyor ve hepsi telefonla oynuyor. Nasıl bir saygısızlıktır bu? Daha 10 yaşında değildir o çocuk, tek başına pusmuş arka kapağın dibine böyle bir şey olabilir mi? Önce kocaman erkek çocuk var onu almamışlar da ufacık kız çocuğunu koymuşlar. İnanılır gibi değil, arabanın içine ufacık çocuğu sığdıramamışlar, yazık günah"

Görüntüler tepki çekti.

SAKARYA’NIN KARASU İLÇESİ D-650 KARA YOLUNDA SOĞUK HAVADA KAMYONET KASASINDA SEYAHAT EDEN VE...

SAKARYA’NIN KARASU İLÇESİ D-650 KARA YOLUNDA SOĞUK HAVADA KAMYONET KASASINDA SEYAHAT EDEN VE ÜŞÜMEMEK İÇİN KASANIN KÖŞESİNE SIĞINAN ÇOCUĞUN YOLCULUĞU CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI. GÖRÜNTÜYÜ ÇEKEN KİŞİ İSE "İNANILIR GİBİ DEĞİL ARABANIN İÇİNE UFACIK ÇOCUĞU SIĞDIRAMAMIŞLAR, YAZIK GÜNAH" SÖZLERİYLE SİTEM ETTİ.

SAKARYA’NIN KARASU İLÇESİ D-650 KARA YOLUNDA SOĞUK HAVADA KAMYONET KASASINDA SEYAHAT EDEN VE...

İLGİLİ HABERLER

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Van Gürpınar'da Zincirleme Kaza: 3 Araç Çarpıştı, 5 Yaralı
2
İstanbul’da 5. ihale: En yüksek taksi plakası 5 milyon 211 bin TL’ye satıldı
3
Isparta'da Polis Kılığıyla 1 milyon 962 bin TL ve 70 bin 472 dolar Vurgunu — 3 Tutuklu
4
Pendik’te alkollü sürücü dehşeti: 3.2 promil, 7 araca hasar
5
Sakarya'da SASKİ Anaokullarında "Su Müfettişi" ile Su Tasarrufu Eğitimi
6
Kayseri TÜRKSOY 2027 Adaylığında İddialı: 'Biz Güçlü Bir Adayız'
7
Boyabat’ta iş kazası: Hızar makinesine kapılan işçi ağır yaralandı

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi