Karasu’da Belediye İşçileri Salıncakta Stres Attı

Kısa mola, renkli görüntüler

Sakarya’nın Karasu ilçesinde görev yapan belediye temizlik işçileri, yoğun çalışma temposuna kısa bir ara verip çocuk parkındaki salıncaklarda eğlendi.

Mola sırasında salıncakta birbirlerini sallayan işçiler, bazı anlarda hızlanıp yükselmeye çalışarak neşeli anlar yaşadı. İşçilerin güldüğü ve sohbet ettiği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yoğun tempoya verilen bu kısa molada stres atan işçiler, 'içlerindeki çocuğu yaşattı' ifadesiyle renkli görüntüler oluşturdu.

