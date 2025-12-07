Karasu'da Perküsyonun Ritmi: 7’den 70’e Dostluk ve Sosyalleşme

Karasu'da perküsyonla gelen birliktelik

Sakarya'nın Karasu ilçesinde düzenlenen perküsyon çalışmaları, farklı meslek gruplarından katılımcıları bir araya getirerek hem stres atma hem de sosyalleşme imkânı sunuyor. Katılımcılar ritim eşliğinde hem eğleniyor hem de yeni dostluklar kuruyor.

Çeşitli yaş ve meslek grupları bir arada

Perküsyon eğitmeni eşliğinde gerçekleştirilen çalışmalara öğrencilerden emeklilere, öğretmenlerden sağlık çalışanlarına kadar geniş bir kitle ilgi gösteriyor. 7’den 70’e her yaş grubundan insanların katıldığı etkinliklerde, günlük hayatın yoğunluğundan uzaklaşma ve toplumsal bağları güçlendirme öne çıkıyor.

Sosyal etkinlikler ve performanslar

Çalışmalar yalnızca egzersiz ve eğlence amacı taşımıyor; katılımcılar elde ettikleri uyumu zaman zaman halka açık etkinliklerde de sergiliyorlar. Etkinlikler milli bayramlarda düzenlenen programlarda da yer alıyor ve topluluk bu sayede performanslarını daha geniş kitlelerle paylaşıyor.

Öğretmenin gözünden grup ruhu

Perküsyon Öğretmeni Mehmet Yıldız grup hakkında şunları aktardı: Biz grupla aile olduk artık çünkü yaklaşık 3 yıldan beri birlikteyiz. 5 ayrı yerde konserlerimiz oldu. Önceliğimiz sosyal aktivite; birbirini tanımayan insanlar burada dostluğu, güzelliği, arkadaşlığı aynı ritimde buluşmayı öğreniyorlar. Burası insanlar için günün yoğunluğunu ve yorgunluğu attıkları bir yer. Eğleniyorlar, coşuyorlar, dans ediyorlar. 7’den 70’e herkes burada. İlkokula giden öğrencilerimiz, emekliler ve sağlıkçılarımız var. Tatlı bir yorgunluk oluyor ama değiyor.

KARASU İLÇESİNDE FARKLI MESLEK GRUPLARINDAN OLUŞAN İNSANLAR, STRES ATMAK VE SOSYALLEŞMEK İÇİN BİR ARAYA GELDİĞİ PERKÜSYON ÇALIŞMALARINDA RİTİM TUTARAK HEM EĞLENİYOR HEM DE SOSYAL BAĞLARINI GÜÇLENDİRİYOR.