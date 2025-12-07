Karasu'da Perküsyonun Ritmi: 7’den 70’e Dostluk ve Sosyalleşme

Sakarya'nın Karasu ilçesinde perküsyon çalışmaları, 7’den 70’e farklı meslek gruplarını bir araya getirerek sosyal bağları güçlendiriyor.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 09:53
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 09:53
Karasu'da Perküsyonun Ritmi: 7’den 70’e Dostluk ve Sosyalleşme

Karasu'da perküsyonla gelen birliktelik

Sakarya'nın Karasu ilçesinde düzenlenen perküsyon çalışmaları, farklı meslek gruplarından katılımcıları bir araya getirerek hem stres atma hem de sosyalleşme imkânı sunuyor. Katılımcılar ritim eşliğinde hem eğleniyor hem de yeni dostluklar kuruyor.

Çeşitli yaş ve meslek grupları bir arada

Perküsyon eğitmeni eşliğinde gerçekleştirilen çalışmalara öğrencilerden emeklilere, öğretmenlerden sağlık çalışanlarına kadar geniş bir kitle ilgi gösteriyor. 7’den 70’e her yaş grubundan insanların katıldığı etkinliklerde, günlük hayatın yoğunluğundan uzaklaşma ve toplumsal bağları güçlendirme öne çıkıyor.

Sosyal etkinlikler ve performanslar

Çalışmalar yalnızca egzersiz ve eğlence amacı taşımıyor; katılımcılar elde ettikleri uyumu zaman zaman halka açık etkinliklerde de sergiliyorlar. Etkinlikler milli bayramlarda düzenlenen programlarda da yer alıyor ve topluluk bu sayede performanslarını daha geniş kitlelerle paylaşıyor.

Öğretmenin gözünden grup ruhu

Perküsyon Öğretmeni Mehmet Yıldız grup hakkında şunları aktardı: Biz grupla aile olduk artık çünkü yaklaşık 3 yıldan beri birlikteyiz. 5 ayrı yerde konserlerimiz oldu. Önceliğimiz sosyal aktivite; birbirini tanımayan insanlar burada dostluğu, güzelliği, arkadaşlığı aynı ritimde buluşmayı öğreniyorlar. Burası insanlar için günün yoğunluğunu ve yorgunluğu attıkları bir yer. Eğleniyorlar, coşuyorlar, dans ediyorlar. 7’den 70’e herkes burada. İlkokula giden öğrencilerimiz, emekliler ve sağlıkçılarımız var. Tatlı bir yorgunluk oluyor ama değiyor.

KARASU İLÇESİNDE FARKLI MESLEK GRUPLARINDAN OLUŞAN İNSANLAR, STRES ATMAK VE SOSYALLEŞMEK İÇİN BİR...

KARASU İLÇESİNDE FARKLI MESLEK GRUPLARINDAN OLUŞAN İNSANLAR, STRES ATMAK VE SOSYALLEŞMEK İÇİN BİR ARAYA GELDİĞİ PERKÜSYON ÇALIŞMALARINDA RİTİM TUTARAK HEM EĞLENİYOR HEM DE SOSYAL BAĞLARINI GÜÇLENDİRİYOR.

KARASU İLÇESİNDE FARKLI MESLEK GRUPLARINDAN OLUŞAN İNSANLAR, STRES ATMAK VE SOSYALLEŞMEK İÇİN BİR...

İLGİLİ HABERLER

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Konya Beyşehir'de Aile Tartışması Sonrası Araç Yakıldı
2
Adana’da Çiftçi Mandalinayı Yağmura Karşı Naylonla Korudu
3
Karanlık Kanyon'da Nefes Kesen Base Jump: Cengiz Koçak 550 Metrede
4
Maltepe'de Servis Minibüsü Devrildi: 5 Yaralı
5
İzmir'de İyilik Var 10. Yılında: Yüzlerce Gönüllü Alsancak'ta Buluştu
6
Küçükçekmece’de Bâb-ı Âli Sergisi: Matbuatın 100 Yıllık Hafızası
7
Ordu Ünye'de 11 Yaban Ördeği Sahil Şöleni

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi