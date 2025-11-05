Karasu'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Yabancı Uyruklu Kadın Tutuklandı

Operasyon ve gözaltılar

Sakarya’nın Karasu ilçesinde, Cumhuriyet savcılığı koordinesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda jandarma ekipleri üç yabancı uyruklu kadını yakalayarak adliyeye sevk etti. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Adres aramalarında gözaltına alınan şahıslar L.B. (40), G.A. (35) ve G.B. (34) olarak kaydedildi. Jandarmada sürdürülen işlemlerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi ve mahkeme kararıyla tutuklandılar.

Ele geçirilenler

Aramalarda toplam 84 gram metamfetamin, 2 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 8 adet cep telefonu ele geçirildi. Bulunan deliller soruşturma dosyasına dahil edildi.

Olayla ilgili yapılan açıklamada, Uyuşturucu satıcılarının geliştirdikleri yeni yöntemlere ve yakalanmamak için aldıkları tedbirlere rağmen Sakarya İl Jandarma Komutanlığı yeni taktikler ve sahip olduğu teknik imkanlarla mücadelesine kararlılıkla devam edecektir. Vatandaşlarımızın bu mücadelede bizlere yardımcı olmaları memnuniyet vericidir

ELE GEÇİRİLENLER