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Karasu Kıyısındaki Sığlaşma, Hamsi Teknelerini Limanlara Yönlendiriyor

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaşanan sığlaşma, hamsi avcılığını olumsuz etkiliyor. Hamsi tekneleri, Kocaeli ve Düzce limanlarına yönlendirildi.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 16:56
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 17:05
Karasu Kıyısındaki Sığlaşma, Hamsi Teknelerini Limanlara Yönlendiriyor

Karasu Kıyısında Hamsi Avcılığı Zora Girdi

Sakarya'nın Karasu ilçesi kıyısında meydana gelen sığlaşma, hamsi avcılığı yapan tekneleri alternatif limanlara yönlendirdi.

Karadeniz'e açılan hamsi tekneleri, yüklerini boşaltmak amacıyla girecekleri Sakarya Nehri ağzında karşılaştıkları sığlaşma engeli nedeniyle zor anlar geçiriyor. Nehrin Karadeniz'le birleştiği noktada derinliğin yalnızca 2 metre olması, teknelerin buraya giriş yapamamasına yol açtı.

Teknelerin Tercih Ettiği Limanlar

Karasu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Atilla Bıçakcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu sorunun uzun yıllardır sürdüğünü belirtirken, "Buraya liman yapılması gerekiyor," dedi. Bıçakcı, nehir ağzının sığ olması nedeniyle hamsi teknelerinin mağdur durumda kaldığını ifade etti.

Bıçakcı ayrıca, "En yakın liman Kefken, ancak orada yoğun bir kalabalık var. Diğer yakın liman, Akçakoca'da. Bu limanda da çok fazla tekne var ve boşaltımda zorluk yaşıyorlar," şeklinde konuştu.

Sığlaşmanın Etkileri

Balıkçıların, Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen hamsi çıkartma noktalarından biri olan Sakarya'da yük boşalttığını vurgulayan Bıçakcı, "Her zaman olduğu gibi nehir ağzı yine sığlaştı. Bu durum, tekneler için zaman kaybı ve avlanma sürelerini kısaltıyor," ifadelerini kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Sakarya'nın Karasu ilçesi kıyısında yaşanan sığlaşma sebebiyle hamsi avcılığı yapan tekneler...

Sakarya'nın Karasu ilçesi kıyısında yaşanan sığlaşma sebebiyle hamsi avcılığı yapan tekneler, Kocaeli ve Düzce'deki limanlara yöneldi.

Sakarya'nın Karasu ilçesi kıyısında yaşanan sığlaşma sebebiyle hamsi avcılığı yapan tekneler...

Sakarya'nın Karasu ilçesi kıyısında yaşanan sığlaşma sebebiyle hamsi avcılığı yapan tekneler, Kocaeli ve Düzce'deki limanlara yöneldi.

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