Karasu Sulak Alanı'nda Bataklığa Dönüşme Tehlikesi

Ağrı Dağı eteklerinde bulunan ve 200'ün üzerinde kuş türüne ev sahipliği yapan Karasu Sulak Alanı, küresel ısınmanın etkileriyle giderek artan bir risk altında. Bölge, 5 bin 137 metre ile yurdun en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'nın zirvesindeki buzullarla besleniyor.

Küresel ısınma nedeniyle buzulların küçülmesi ve suyun geliş ile akışındaki düzensizlikler sonucu sulak alanda ötrofikasyon gözlemleniyor. Suyun yüzeyini kaplayan yoğun tabaka, su altındaki yaşamı da görünür şekilde etkiliyor; uzmanlara göre bu durum sulak alanın bataklığa dönüşme tehlikesi altında olduğunu gösteriyor.

Müdahale edilmezse orası bir süre sonra bataklık haline gelecek

Iğdır Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aysun Altıkat, AA muhabirine yaptığı açıklamada Karasu'da gözlenen ötrofikasyonun nedeninin su akış rejimindeki değişim olduğunu belirtti. Altıkat, buzullardan gelen su miktarının azalmasının yosunlaşmaya yol açtığını vurgulayarak şunları söyledi: "Suyun içerisine güneş ışığının ve oksijenin girişinin engellenmesiyle ötrofikasyonun çok uzun süre müdahale edilmeden devam etmesi durumunda, orası bir süre sonra bataklık haline gelecek. Çünkü bu bir zincir reaksiyon başlatacak. Yani ötrofike olmuş alanda, üstte yerleşen mavi yeşil alglerin, alta oksijeni almaması neticesinde alttaki canlı hayat sona erecek. Çürüyen organizmalar besin salacak. Salınan besin alglerin oluşmasına neden olacak. Bu alttan bir süre sonra o alanın tamamen bataklığa dönüşmesiyle sonuçlanacak bir zincir reaksiyonu başlatacak."

Bu alanın özel olarak incelenmesi gerekiyor

Altıkat, Iğdır'daki sulak alanların önemine dikkat çekerek Karasu'nun özel bir konuma sahip olduğunu ifade etti. "Karasu'nun da çok özel bir durumu var. Özellikle Iğdır'daki tüm sulak alanların özel durumları var. Burası pek çok kuşa göç yolunda ev sahipliği yapıyor. Pek çok endemik tür bu alanda bulunuyor. Dolayısıyla buradaki doğal alanda meydana gelen bu tür durumların özel olarak mercek altına alınıp incelenmesi gerekiyor. Herhangi bir alan gibi gözlem yapılmamalı. Burası özel, burası çok değerli." dedi.

Altıkat, alandaki ötrofikasyonun ilerlemesinin durdurulması için müdahale gerektiğini belirterek, "Burayı temizlemek için önce dip çamurunun, sonra yüzeydeki yosunların peyderpey temizlenmesi gerekiyor ki zincir reaksiyon başlayıp da orayı bataklığa kadar sürüklemesin." değerlendirmesinde bulundu.

