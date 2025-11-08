Karatay Belediyesi'nden Ara Tatilde Ücretsiz Sinema Etkinliği

Karatay Belediyesi, 10-15 Kasım tarihlerinde 7-14 yaş öğrenciler için Karatay Kültür Merkezi'nde ücretsiz sinema gösterimleri düzenliyor. Biletler uygulama üzerinden temin edilecek.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 10:57
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 10:57
Karatay Belediyesi'nden Ara Tatilde Ücretsiz Sinema Etkinliği

Karatay Belediyesi'nden Ara Tatilde Ücretsiz Sinema Etkinliği

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, ara tatil döneminde öğrencileri ücretsiz sinema gösterimleriyle buluşturarak keyifli ve öğretici bir vakit geçirmelerine olanak sağlayacak.

Etkinlik Detayları

Etkinlikler 10-15 Kasım tarihleri arasında Karatay Kültür Merkezi Sergi Salonunda, her gün saat 14.00'te gerçekleştirilecek. Gösterimler 7-14 yaş grubundaki tüm öğrencilere açık olup, biletler Yanıbaşımda Karatay mobil uygulamasının online işlemler - dijital işlemler bölümünden ücretsiz olarak temin edilebilecek.

Ara tatil boyunca minik izleyicilere; milli değerler, tarih, bilim ve macera temalarının işlendiği sevilen yerli animasyon filmler sunulacak.

Program

10 Kasım Pazartesi: Aslan Hürkuş 4 Hürjet Oyunda

11 Kasım Salı: Rafadan Tayfa Göbeklitepe

12 Kasım Çarşamba: Elif ve Arkadaşları Kapadokya

13 Kasım Perşembe: Sır: Kudüs Macerası

15 Kasım Cumartesi: Nasrettin Hoca Zaman Yolcusu

Kılca: "Öğrencilerimizi etkinliklerimize bekliyoruz"

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, öğrencilerin eğitim hayatının yanı sıra kültür ve sanatla iç içe olmalarını önemsediklerini vurgulayarak şunları söyledi; "Ara tatil sürecinde çocuklarımızın gelişimlerine katkı sunacak, hoşça vakit geçirmelerini sağlayacak bir etkinliği hayata geçiriyoruz. Çünkü biz, evlatlarımızın yalnızca akademik başarılarını değil; kültürel, sosyal ve sanatsal yönlerinin gelişimini de aynı derecede önemseyen bir anlayışa sahibiz. Bu doğrultuda düzenlediğimiz etkinliklerle çocuklarımızın hayal dünyalarını zenginleştiriyor, yeni ufuklar açmayı hedefliyoruz. Eğitim hayatlarının her aşamasında olduğu gibi bundan sonra da onların yanında yer olmaya devam edeceğiz. Tüm öğrencilerimizi 10 Kasım’dan itibaren gerçekleştireceğimiz sinema etkinliklerimize bekliyorum."

KARATAY BELEDİYE BAŞKANI HASAN KILCA, ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM HAYATININ YANI SIRA KÜLTÜR VE SANATLA İÇ...

KARATAY BELEDİYE BAŞKANI HASAN KILCA, ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM HAYATININ YANI SIRA KÜLTÜR VE SANATLA İÇ İÇE OLMALARINI ÖNEMSEDİKLERİNİ VURGULAYARAK ŞUNLARI SÖYLEDİ; "ARA TATİL SÜRECİNDE ÇOCUKLARIMIZIN GELİŞİMLERİNE KATKI SUNACAK, HOŞÇA VAKİT GEÇİRMELERİNİ SAĞLAYACAK BİR ETKİNLİĞİ HAYATA GEÇİRİYORUZ"

KONYA’NIN KARATAY İLÇE BELEDİYESİ, ARA TATİL DÖNEMİNDE ÖĞRENCİLERİ ÜCRETSİZ SİNEMA GÖSTERİMLERİYLE...

İLGİLİ HABERLER

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurum Alışveriş Festivali Başladı — Yüzde 75'e Varan İndirimler (7-16 Kasım)
2
Söğüt'te Küçük Yürekten Büyük Destek: Rıdvan Osman Kumbarasını Filistin'e Bağışladı
3
Denizli'de KGYS ve EDS ile Kural İhlali Yapan Sürücüler Kamerada
4
Köyceğiz Göleti'nde Yaban Ördekleriyle Sonbahar Şöleni
5
Bayırköy'de Kur'an Kursu Öğrencileri 112 Acil Komuta Merkezini Ziyaret Etti
6
Karatay Belediyesi'nden Ara Tatilde Ücretsiz Sinema Etkinliği
7
Bilecik'te Keloğlan Parkı Yenileniyor: Atıl Alanlar Modern Sosyal Alanlara Dönüşüyor

Kızılcık Şerbeti'nde Şok Değişim: Sıla Türkoğlu Veda Ediyor, Seray Kaya Kadroda

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet