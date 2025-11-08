Karatay Belediyesi'nden Ara Tatilde Ücretsiz Sinema Etkinliği

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, ara tatil döneminde öğrencileri ücretsiz sinema gösterimleriyle buluşturarak keyifli ve öğretici bir vakit geçirmelerine olanak sağlayacak.

Etkinlik Detayları

Etkinlikler 10-15 Kasım tarihleri arasında Karatay Kültür Merkezi Sergi Salonunda, her gün saat 14.00'te gerçekleştirilecek. Gösterimler 7-14 yaş grubundaki tüm öğrencilere açık olup, biletler Yanıbaşımda Karatay mobil uygulamasının online işlemler - dijital işlemler bölümünden ücretsiz olarak temin edilebilecek.

Ara tatil boyunca minik izleyicilere; milli değerler, tarih, bilim ve macera temalarının işlendiği sevilen yerli animasyon filmler sunulacak.

Program

10 Kasım Pazartesi: Aslan Hürkuş 4 Hürjet Oyunda

11 Kasım Salı: Rafadan Tayfa Göbeklitepe

12 Kasım Çarşamba: Elif ve Arkadaşları Kapadokya

13 Kasım Perşembe: Sır: Kudüs Macerası

15 Kasım Cumartesi: Nasrettin Hoca Zaman Yolcusu

Kılca: "Öğrencilerimizi etkinliklerimize bekliyoruz"

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, öğrencilerin eğitim hayatının yanı sıra kültür ve sanatla iç içe olmalarını önemsediklerini vurgulayarak şunları söyledi; "Ara tatil sürecinde çocuklarımızın gelişimlerine katkı sunacak, hoşça vakit geçirmelerini sağlayacak bir etkinliği hayata geçiriyoruz. Çünkü biz, evlatlarımızın yalnızca akademik başarılarını değil; kültürel, sosyal ve sanatsal yönlerinin gelişimini de aynı derecede önemseyen bir anlayışa sahibiz. Bu doğrultuda düzenlediğimiz etkinliklerle çocuklarımızın hayal dünyalarını zenginleştiriyor, yeni ufuklar açmayı hedefliyoruz. Eğitim hayatlarının her aşamasında olduğu gibi bundan sonra da onların yanında yer olmaya devam edeceğiz. Tüm öğrencilerimizi 10 Kasım’dan itibaren gerçekleştireceğimiz sinema etkinliklerimize bekliyorum."

