Karatay'da 134 Suç Kaydı Olan Şüpheli Yakalandı

134 Suç Kaydı Olan Şüpheli Güvenlik Kamerasında

Konya'nın Karatay ilçesinde, 134 suç kaydıyla aranan bir şüphelinin yakalanma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yoğun bir çalışma yürüttü.

Olay, Sedirler Caddesi üzerinde meydana geldi. Firari hükümlü M.Y. (18), polisle karşı karşıya gelince kaçmaya başladı. Hırsızlık suçları nedeniyle 84 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y., ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından, M.Y. cezaevine gönderildi. Şüphelinin kaçarken bir binaya saklandığı ve ardından yakalanarak götürüldüğü anlar, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.