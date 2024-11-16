DOLAR
34,42 -0,02%
EURO
36,28 0%
ALTIN
2.837,38 -0,05%
BITCOIN
3.140.013,91 0,12%

Karatay'da 134 Suç Kaydı Olan Şüpheli Yakalandı

Konya'nın Karatay ilçesinde 134 suç kaydı bulunan bir şüpheli güvenlik kamerasına yakalandı. M.Y., polisle karşılaşınca kaçtı ancak yakalandı.

Yayın Tarihi: 16.11.2024 00:45
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 00:45
Karatay'da 134 Suç Kaydı Olan Şüpheli Yakalandı

134 Suç Kaydı Olan Şüpheli Güvenlik Kamerasında

Konya'nın Karatay ilçesinde, 134 suç kaydıyla aranan bir şüphelinin yakalanma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yoğun bir çalışma yürüttü.

Olay, Sedirler Caddesi üzerinde meydana geldi. Firari hükümlü M.Y. (18), polisle karşı karşıya gelince kaçmaya başladı. Hırsızlık suçları nedeniyle 84 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y., ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından, M.Y. cezaevine gönderildi. Şüphelinin kaçarken bir binaya saklandığı ve ardından yakalanarak götürüldüğü anlar, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Yok artık! Asgari ücrette hedefler şaşırdı! 28.000 TL mi olacak?

MEB'den öğrencilere ve ebeveyne müjde! "Aile Okulu" ile öğrenci başarısına aile desteği

Emeklilik hayali kuranlar dikkat! Borçlu olan siz çıkabilirsiniz!

Emeklilik reformu açıklandı! 65 yaş üstüne yeni emeklilik sistemi geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun'da ATM'den Para Çekerken Yaralanan Genç İçin 3 Zanlı Tutuklandı
2
Maoriler, Yeni Zelanda'da Yasa Tasarısına Karşı Protesto Düzenliyor
3
Ankara'da AB Destekli ESPS Projesi Toplantısı
4
ABD Savunma Bakanı Austin ve Papa Franciscus'tan Küresel Güvenlik Üzerine Görüşme
5
Bolu Dağı'nda Görüş Mesafesi Azaldı
6
Niğde'de Silahlı Saldırı: İki Yaralı
7
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Yüzde 30- 40 zam açıklandı! Ocak ayında yüzde 12’lik refah payı detayı!

MEB'den öğrencilere ve ebeveyne müjde! "Aile Okulu" ile öğrenci başarısına aile desteği

Türkiye’nin en yoksul illeri açıklandı! Listenin başında bakın hangi il var

4A-4B'lilerin hayalleri suya düşecek! Milyonlara düşük artış verilecek

Emeklilik hayali kuranlar dikkat! Borçlu olan siz çıkabilirsiniz!

3.000 TL’ye ek 1.500 TL destek! Geri ödenecek

ATM şifresi oluştururken dikkat etmeyen yandı- 6 ay detayına dikkat

Yeni destek açıklandı! 0.99 faizli şipşak kredi- 1500 TL’de artı ödenecek

Yok artık! Asgari ücrette hedefler şaşırdı! 28.000 TL mi olacak?

İstanbul Boğazını trafiğe kapattıran gemi! Yeni sondaj gemisi yolda!

Kasım’da dev ödeme! Ne alırsan onu öde günleri başladı- 500.000 TL verilecek

Emeklilik reformu açıklandı! 65 yaş üstüne yeni emeklilik sistemi geliyor