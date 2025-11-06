Karatay'da Orman ve Su Farkındalığı Etkinliği: Çocuklara Doğa Bilinci

Karatay'da "Orman ve Su Farkındalığı" Etkinliği Adalet Parkı'nda Gerçekleşti

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi ile Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen "Orman ve Su Farkındalığı Etkinliği", Adalet Parkı'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Programa Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar katıldı.

Etkinlik kapsamında 20 ilkokuldan öğrencilerin katılımıyla bir oryantiring yarışması düzenlendi. Parkta kurulan atölye çadırlarında ise Yaprak Baskı Atölyesi, Orman Hatıra Defteri Çalışması, Orman Masalı Atölyesi ve Tohum Dikim Etkinliği gerçekleştirildi. Öğrencilere ayrıca su kaynaklarının korunması ve orman ekosistemlerinin sürdürülebilirliği konusunda uygulamalı eğitimler verildi.

Kılca: "Çocuklarımızın çevreyle bağını güçlendiriyoruz"

Program boyunca çocuklarla yakından ilgilenen Hasan Kılca, öğrencilerin hazırladığı çalışmaları tek tek inceleyip öğretmenlerle sohbet etti ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Kılca, "Adalet Parkı’mızda düzenlediğimiz bu anlamlı etkinlik, çevre duyarlılığı yüksek bir neslin yetişmesine önemli katkı sunuyor. Rabbimizin bizlere emanet ettiği doğal kaynakları korumak, geliştirmek ve geleceğe en sağlıklı şekilde aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bir şehir yalnızca binalardan ibaret değildir; insanların huzurla nefes aldığı, çocukların güvenle oynadığı, ailelerin mutlulukla vakit geçirdiği mekanlardan oluştuğunda gerçek anlamda yaşanabilir olur. Bu anlayışla ilçemizin yeşil dokusunu güçlendirmek adına mahallelerimize parklar, spor alanları, yürüyüş yolları ve çocuk oyun alanları kazandırıyoruz. Kişi başına düşen ağaç sayısını artırmak için de aralıksız çalışıyoruz" dedi.

Kılca, konuşmasında ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "Türkiye Yüzyılı’na Nefes" seferberliğine de dikkat çekti. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde 13,8 milyon fidan dikilerek kırılan rekorun yeniden aşılmasının hedeflendiğini hatırlatan Kılca, "Bu önemli seferberliğe Karatay olarak tüm imkanlarımızla destek vereceğiz. Bugünkü etkinliğimiz de bu hedefimize katkı sunan anlamlı bir çalışmadır. Çocuklarımızın çevre bilincini küçük yaşlarda kazanması bizler için büyük bir gurur kaynağı. Bu vesileyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze, öğretmenlerimize ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyor; geleceğimiz için üzerimize düşeni yaparak yeşil vatanımıza sahip çıkmayı sürdüreceğimizi ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kayacılar: Eğitimde çevre bilinci önem taşıyor

Turan Kayacılar ise etkinliğin eğitim süreçlerindeki önemine vurgu yaparak, "Öğrencilerimizin doğayı tanıması, koruması ve sürdürülebilir yaşam kültürünü erken yaşlarda öğrenmesi geleceğimiz için büyük önem taşıyor. Bu tür etkinliklerle çocuklarımızın çevreye duyarlılığının gelişmesine katkı sunan Karatay Belediyemize teşekkür ederiz" dedi.

Etkinlik, çocukların doğa sevgisini pekiştirmeyi ve çevre bilincini artırmayı hedefleyen uygulamalı eğitim ve atölye çalışmalarıyla son buldu. Organizasyona katılan eğitimciler ve belediye yetkilileri, benzer çalışmaların artarak süreceğini belirtti.

