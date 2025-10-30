Karatepe: Kredi Kartı ve KMH Borçları Vatandaşı Yoksullaştırıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, 2026 bütçesi üzerinden kredi kartı ve KMH borçlarının vatandaşları yoksullaştırdığını ve yüzde 30'luk vergi yükünü eleştirdi.

Yayın Tarihi: 30.10.2025 12:30
Güncelleme Tarihi: 30.10.2025 12:30
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunulan 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi üzerinden hükümeti eleştirdi.

Bütçe ve vergi eleştirisi

Karatepe, bütçe rakamlarına bakıldığında vatandaşın omzunda gittikçe ağırlaşan yükler olacağını iddia etti. Katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi gibi vergilerin toplam vergi geliri içindeki payının azaltılması gerektiğini söyledi.

Vatandaşların ağır vergilerle karşılaştığını belirten Karatepe, iktidara gelmeleri durumunda vergi alanında vatandaşları rahatlatacak düzenlemeler yapacaklarını anlattı.

Kredi kartı ve KMH yükü

"Kredi kartı ve kredili mevduat hesabı (KMH) borçları, vatandaşı ciddi şekilde yoksullaştıran, borç batağına sürüklenmelerine yol açan bir sonuç doğurmaktadır." dedi Karatepe.

Karatepe, kredi kartı ve KMH üzerinden alınan vergilerin de vatandaşa yük olduğunu belirterek, Türkiye'deki en yüksek faiz oranına sahip bu kredi türlerinin yüzde 30'luk vergi yükü ile vatandaş açısından çok daha ağır bir maliyet ortaya çıkardığını ifade etti.

"Sorun, kaynakların tahsisi sorunudur"

Karatepe, iktidarın bütçe kullanımında kamusal hizmetlerden uzaklaştığını ileri sürerek, bu iktidarın ağırlıklı olarak bütçeden faize kaynak aktaran bir yapıya dönüştüğünü savundu.

"Sorunun kaynak sorunu değil, kaynakların tahsisi sorunu olduğunu net bir biçimde bir kez daha ifade etmek gerekir," diyen Karatepe, yapılması gerekenin planlamaya dayalı, uzun erimli ve vatandaşın refahını önceleyen bir ekonomik programın hayata geçirilmesi olduğunu vurguladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

