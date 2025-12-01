Karayazı'da Trafik Kazası: 3 Öğretmen Yaralandı

Erzurum'un Karayazı ilçesinde okuldan dönen öğretmenlerin bulunduğu araç ile 21 AGM 790 plakalı otomobilin çarpışması sonucu 3 öğretmen yaralandı; Sümeyye Karahan'ın hayati tehlikesi sürüyor.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 15:13
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 15:13
Karayazı'da Trafik Kazası: 3 Öğretmen Yaralandı

Karayazı'da Trafik Kazası: 3 Öğretmen Yaralandı

Kaza Detayları

Erzurum’un Karayazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, okuldan dönen öğretmenlerin içinde bulunduğu araç ile 21 AGM 790 plakalı otomobil seyir halindeyken çarpıştı. Araçta bulunan üç öğretmen, kaza sonrası sıkışarak yardım bekledi.

Çevredeki Yücelik Mahallesi sakinleri, öğretmenleri araçtan çıkarmak için ilk müdahaleyi yaptı.

Kazada yaralanan öğretmenlerden Sümeyye Karahan, hayati tehlikesi bulunduğu için Erzurum Bölge Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer yaralı öğretmenlerin tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ERZURUM’UN KARAYAZI İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 3 KİŞİ YARALANDI.

ERZURUM’UN KARAYAZI İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 3 KİŞİ YARALANDI.

ERZURUM’UN KARAYAZI İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 3 KİŞİ YARALANDI.

İLGİLİ HABERLER

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hong Kong'da Wang Fuk Court Yangınında Can Kaybı 151'e Yükseldi
2
Bozdoğan Belediyesi, İsmet Sezgin Lisesi’nde Çevre ve Kaldırım Çalışmasını Tamamladı
3
Birol Öztürk'ün Kitapları Storytel Kütüphanesine Eklendi
4
Selçuklu'da Atık Kumbaram Projesi Sürüyor — 2 bin 130 Ton Geri Kazanıldı
5
Karabük'te Tefecilik Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı
6
Şahinbey Belediyesi Aralık Meclis Toplantısı: 13 Madde Komisyonlara Havale Edildi
7
ÜNİPERSEN Başkanı Güzel’den YÖK’e Mektup: İdari Personele Tayin Hakkı ve Tazminat Talebi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı