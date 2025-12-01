Karayazı'da Trafik Kazası: 3 Öğretmen Yaralandı

Kaza Detayları

Erzurum’un Karayazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, okuldan dönen öğretmenlerin içinde bulunduğu araç ile 21 AGM 790 plakalı otomobil seyir halindeyken çarpıştı. Araçta bulunan üç öğretmen, kaza sonrası sıkışarak yardım bekledi.

Çevredeki Yücelik Mahallesi sakinleri, öğretmenleri araçtan çıkarmak için ilk müdahaleyi yaptı.

Kazada yaralanan öğretmenlerden Sümeyye Karahan, hayati tehlikesi bulunduğu için Erzurum Bölge Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer yaralı öğretmenlerin tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

